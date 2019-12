Premier League: doppio Aubameyang ma non basta, Ljungberg pareggia la prima con l'Arsenal

INGHILTERRA

Inizia con un 2-2 l'avventura di Fredrik Ljungberg sulla panchina dell'Arsenal, che pareggia sul campo del Norwich una partita in cui Leno salva il risultato per i Gunners dopo la doppietta di Aubameyang (al 29' e 57'). I padroni di casa si erano portati due volte in vantaggio con Pukki (21') e Cantwell (45+2'). Finisce 1-1 la sfida dal profumo di Europa tra Wolverhampton e Sheffield United, con Doherty che risponde al gol lampo di Mousset.

NORWICH CITY-ARSENAL 2-2

L'Arsenal muove la classifica pareggiando sul campo del Norwich la sua prima partita con Fredrik Ljungberg in panchina, ma i problemi che la squadra aveva ai tempi di Unai Emery non sembrano certo risolti (a partire da una tenuta difensiva che continua a essere quantomeno rivedibile). E i londinesi sono al momento fuori anche dalla zona Europa League (la Champions è distante addirittura 7 punti). Partono subito all'attacco i Gunners, con Lacazette che costringe alla parata Krul al 5' e Mustafi che lo batte con il colpo di testa al 10': sulla linea c'è però Hernandez a salvare tutto. Nell'arco di pochi secondi sono quindi Kolasinac e Chambers a sfiorare il vantaggio per i londinesi, che invece si ritrovano un po' a sorpresa sotto al 22'. Ad andare in gol è infatti Pukki, al primo pallone toccato: la stella della Finlandia buca Leno al termine di una ripartenza scaturita da un erroraccio di Willock (fondamentale la deviazione di Mustafi). L'Arsenal ha però la possibilità di pareggiare dal dischetto dopo un mani di Zimmermann in area: Krul ipnotizza Aubameyang, ma il Var fa ripetere per un movimento irregolare del portiere olandese. Al secondo tentativo Aubameyang non sbaglia e trasforma. Il minuto è il 29', ma i Canaries non subiscono psicologicamente il pareggio. Anzi, già nel secondo minuto di recupero del primo tempo arriva il nuovo vantaggio Norwich, con Cantwell che approfitta di un altro pasticcio difensivo dei Gunners (stavolta di David Luiz) e con un preciso diagonale di destro va ancora in gol. Nella ripresa l'Arsenal si getta in avanti alla caccia del nuovo pari, mentre i padroni di casa si difendono grazie anche a un insistito possesso palla. E al 57' il pareggio arriva, con la firma ancora una volta di Aubameyang che di destro raccoglie un pallone vagante dopo un calcio d'angolo e lo scaraventa in rete. Peraltro nella fase finale dell'azione piove in campo un secondo pallone dagli spalti dei tifosi del Norwich, con l'arbitro che (giustamente) convalida il gol. Chi si aspetterebbe un Arsenal a questo punto a caccia della vittoria, però, viene smentito dai fatti: il punticino dei Gunners si rivela quasi stretto, tenuto conto del fatto che il migliore in campo dell'ultima mezz'ora si rivela Leno. Il portiere degli ospiti compie infatti un miracolo dietro l'altro, su McLean, Pukki e a tempo scaduto Aarons. E il punto arriva, ma per Ljungberg il lavoro da fare rimane tanto.

WOLVERHAMPTON-SHEFFIELD UNITED 1-1

Sono sesta e settima in classifica e sognano entrambe l'Europa, sta di fatto che Wolverhampton e Sheffield United non vanno oltre un pareggio al Molineux che accontenta e scontenta entrambe, mantenendo comunque in piedi il sogno delle coppe. Sono gli ospiti a iniziare meglio, tanto che già al secondo minuto Mousset sblocca il punteggio con un gran rasoterra su assist di Baldock. I Wolves non stanno certo a guardare, ma Henderson è bravissimo a volare negando il pari a Raul Jimenez. Prima della ripresa è quindi Fleck ad avere un'occasione colossale per raddoppiare, ma non supera Rui Patricio. Poco più tardi è Stevens a sbagliare mira sottoporta, mentre a inizio ripresa è McGoldrick a esaltare due volte Rui Patricio. Troppe occasioni non sfruttate per lo Sheffield, e il Wolverhampton pareggia: merito di Doherty, che al 64' trova un colpo di testa perfetto su iniziativa del solito Raul Jimenez. I padroni di casa iniziano a crederci ed esultano quando l'arbitro assegna un rigore per atterramento di Diogo Jota, ma pochi istanti dopo il Var annulla tutto. McGoldrick di testa spreca un altro buon pallone per lo Sheffield e finisce così: la sfida tra le sorprese della Premier termina senza vincitori.