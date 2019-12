Premier League: doppio Salah e il Liverpool è campione d'inverno, rallenta il Leicester

INGHILTERRA

Il Liverpool strappa la 16.a vittoria in 17 partite di Premier League battendo per 2-0 il Watford. Mattatore di giornata è Mohamed Salah, in gol al 38' grazie a un contropiede e autore del raddoppio di tacco al 90'. Rallenta il Leicester, costretto all'1-1 casalingo dal Norwich (Vardy risponde a Pukki). Foxes a -10 dai Reds, campioni d'inverno con due turni d'anticipo. Ko casalingo per il Chelsea: a Londra vince il Bournemouth per 1-0.

LIVERPOOL-WATFORD 2-0

Nigel Pearson non ci può credere. Non capita a tutti avere due occasioni chiarissime per segnare ad Anfield Road. Ma dalla dinamica delle due azioni si capisce perché il Watford sia ultimo in campionato: Doucoure e Sarr lisciano a porta spalancata, a 15 minuti di distanza. Nel frattempo il Liverpool sblocca il punteggio: angolo per gli ospiti e contropiede micidiale finalizzato da Salah (38'), che con la suola si porta il pallone sul destro e poi trova il palo lungo con un tiro vellutato. Foster può solo guardare il pallone insaccarsi. Il possesso palla dice Liverpool: 70.8% contro il 29.2% degli Hornets, ma sono questi ultimi ad avere le occasioni migliori anche a inizio ripresa. Alisson è attento su Sarr, poi mura da fenomeno Deulofeu, lanciato in campo aperto. Il Var annulla il 2-0 a Mané per un fuorigioco millimetrico, la mezz'ora finale è tutta del Liverpool, che cinge d'assedio il Watford e si presenta più volte davanti a Foster, senza incidere. I Reds rischiano per due volte la beffa: un'incomprensione tra van Dijk e Alisson avrebbe potuto generare un autogol, e sull'angolo seguente Deulofeu centra il palo. Passata la paura, i Reds chiudono l'incontro con Salah: ancora una rete d'autore, stavolta un tacco (e annesso tunnel al difensore) che corregge un tiro sbilenco di Origi. E in classifica Klopp è sempre più primo, con 49 punti, e si laurea campione d'inverno.