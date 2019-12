Premier League: De Gea tradisce lo United, il Watford vince 2-0

PREMIER LEAGUE

Il Manchester United manca l’aggancio allo Sheffield United al quinto posto in classifica perdendo 2-0 sul campo del Watford che trova appena la seconda vittoria del proprio campionato. Succede tutto nella ripresa in pochi minuti: al 50’ Hornets in vantaggio con il tiro di Sarr che approfitta di una papera incredibile di De Gea per festeggiare, al 54’ poi Deeney realizza un calcio di rigore assegnato per fallo sempre su Sarr.

WATFORD-MANCHESTER UNITED 2-0

Il Manchester United ritrova dopo diversi mesi Paul Pogba almeno per la panchina e contro il Watford cerca di mantenere la propria tradizione che lo vede vincente in 16 degli ultimi 17 incroci. Gli Hornets però sono sul fondo della classifica e hanno un disperato bisogno di punti. Gara che inizia su buoni ritmi, ma che si affievolisce con lo scorrere del cronometro, tanto che l’unica vera emozione dei primi 45 minuti è una grande occasione che capita sui piedi di Lingard. La mira però non è adeguata e l’opportunità sfuma. La sfida si decide nello spazio di pochi minuti all’inizio della ripresa: al 50’ punizione battuta in mezzo dal Watford e pallone che finisce nella zona di Sarr che cerca un tiro al volo che non sembra avere particolari pretese. De Gea però manca la presa, il pallone gli sbatte sul viso, prende il palo interno e rotola in porta per la disperazione del portiere spagnolo e l’espressione di Solskjaer che racconta tutto. United colpito da questo episodio e che dopo un paio di minuti si ritrova ancora in difficoltà, perché Wan-Bissaka stende Sarr in area e il rigore è inevitabile. Deeney calcia centrale, De Gea si muove e al 54’ è raddoppio per il Watford. Solskjaer butta in campo Pogba sperando di riaprire la gara, lo United costruisce diverse buone opportunità, ma Greenwood non è abbastanza sensibile con il pallonetto, mentre proprio Pogba, Greenwood e Rashford trovano gli ottimi interventi di Foster. Finisce quindi con la seconda vittoria in campionato e prima casalinga per il Watford che aggancia a 12 punti il Norwich, per i Red Devils arriva invece uno stop probabilmente inatteso alla vigilia.