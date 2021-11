Premier League: Conte frenato dall’Everton, Ranieri cade con l’Arsenal

INGHILTERRA

Il Tottenham non va oltre lo 0-0 in casa degli uomini di Benitez, ai Gunners basta l’1-0 contro il Watford

Esordio in Premier League poco convincente per Antonio Conte sulla panchina del Tottenham: dopo le fatiche di giovedì in Conference League, gli Spurs pareggiano 0-0 in casa dell’Everton di Rafa Benitez e restano a metà classifica. Manca quindi la scossa del tecnico azzurro, mentre si conferma in forma l’Arsenal a cui basta un gol per superare il Watford di Ranieri sempre più in crisi. Finisce 1-1 la sfida tra Leeds e Leicester.

EVERTON-TOTTENHAM 0-0

Dopo la sofferta vittoria in Conference League di giovedì (3-2 sul Vitesse), fa ancora fatica il Tottenham di Antonio Conte che all’esordio in Premier League frena 0-0 in casa dell’Everton. Troppo pochi quattro giorni di lavoro per il tecnico italiano per far svoltare gli Spurs, fermi a metà classifica con 16 punti, uno in più proprio dell’Everton incapace di vincere da cinque partite. Nella sfida contro Rafa Benitez, Kane e compagni rischiano anche la beffa quando a metà ripresa l’arbitro assegna un rigore ai padroni di casa per fallo di Lloris su Kavanagh: ci pensa il Var ad annullare la decisione del direttore di gara e a salvare Conte che tira un sospiro di sollievo. Nel recupero l’Everton resta anche in dieci per il rosso a Holgate, ma è troppo tardi per tentare l’arrembaggio londinese e alla fine l’ex ct azzurro deve accontentarsi di un punto.

ARSENAL-WATFORD 1-0

Perde ancora il Watford di Claudio Ranieri che fatica a ingranare in questa sua nuova avventura inglese e deve arrendersi all’Arsenal scivolando al quartultimo posto in classifica ad appena dieci punti. Troppo forti i Gunners, che invece stanno trovando grande fiducia e si portano al quinto posto scavalcando lo United a 20 punti. La squadra di Arteta domina e passa in vantaggio al 7’ con Saka, ma ci pensa il Var a salvare il Watford. Poi al 36’ altra grande occasione per i padroni di casa, ma Aubameyang sbaglia il rigore. Il vantaggio dell’Arsenal è però solo questione di tempo e si concretizza al 56’ con Smith Rowe: quanto basta ai Gunners per portare a casa tre punti preziosi.

LEEDS-LEICESTER 1-1

Solo un piccolo passo avanti per Leeds e Leicester: la squadra di Bielsa resta comunque nelle zone basse della classifica con 11 punti, gli uomini di Rodgers confermano l’avvio lento e si assestano a 15 a metà classifica. Botta e risposta nel giro di appena due minuti nel primo tempo: al vantaggio del Leeds di Raphinha al 26’, risponde al 28’ Barnes. Nella ripresa le due squadre si studiano e di fatto si annullano, il Leicester trova il vantaggio al 67’ con Lookman ma il Var sancisce il fuorigioco e alla fine la partita scivola lenta verso il pareggio.