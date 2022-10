Premier League: Conte cade a Old Trafford, vince il Liverpool, frenata Chelsea

INGHILTERRA

Tottenham ko 2-0 in casa del Manchester United, successo dei Reds 1-0 al West Ham, 0-0 dei Blues in casa del Brentford

© Getty Images Il Manchester United si aggiudica il big match dell’undicesima giornata di Premier League contro il Tottenham: 2-0 per i Red Devils con reti di Fred e Bruno Fernandes e Conte resta a -4 dalla vetta. Vince invece il Liverpool, 1-0 ad Anfield contro il West Ham grazie al gol di Nunez, mentre è solo 0-0 tra Brentford e Chelsea. Successo anche per il Newcastle contro l’Everton (1-0) e per il Southampton in casa del Bournemouth (1-0).

MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM 2-0

Va al Manchester United il big match contro il Tottenham, la squadra di Ten Hag sale al quinto posto mentre Conte resta a -4 dall’Arsenal capolista. Lloris grande protagonista nel primo tempo con interventi decisivi su Rashford (due volte), Bruno Fernandes e Shaw tra il 21’ e il 26’. Assalto dei padroni di casa alla porta avversaria, la reazione ospite è tutta nel tentativo di Kane a fine primo tempo. Nella ripresa Lloris non può però farci niente quando il tiro di Fred viene deviato e finisce alle sue spalle per il vantaggio dei Red Devils dopo appena tre minuti. La reazione degli Spurs tarda ad arrivare e allora al 69’ è Bruno Fernandes a raddoppiare, poi arriva anche il tris sempre col portoghese ma ci pensa il Var ad evitare a Conte l'imbarcata.



LIVERPOOL-WEST HAM 1-0

Dopo la vittoria col Manchester City arriva il secondo successo di fila per il Liverpool, che si avvicina a grandi passi alla zona Europa, mentre il West Ham ritrova la sconfitta dopo tre risultati utili di fila. Terzo gol nelle ultime quattro partite per Nunez che fa impazzire Anfield al 22’, il Liverpool trema all’ultimo minuto del primo tempo ma Bowen sbaglia il rigore del possibile pareggio ospite. Reds vicini al raddoppio a dieci minuti dalla fine per il quasi autogol di Zouma, Scamacca stavolta è spento e gli Hammers non trovano il pari.



BRENTFORD-CHELSEA 0-0

Frenata Chelsea in casa del Brentford, per Potter arriva il primo pareggio in campionato dopo tre vittorie di fila e i Blues restano al quarto posto distanti sette punti dalla vetta. Spettacolo e grande equilibrio con tante occasioni da gol da una parte e dall’altra, ma nessuna delle due squadre riesce a sfondare e alla fine arriva un punto prezioso più per i padroni di casa.



NEWCASTLE-EVERTON 1-0

Newcastle in zona Europa mentre l’Everton incappa nella terza sconfitta consecutiva. Vantaggio dei padroni di casa poco dopo la mezz’ora con Almiron, gli uomini di Lampard non sono in grado di reagire e anzi è ancora Almiron a sfiorare due volte il raddoppio nella ripresa.



BOURNEMOUTH-SOUTHAMPTON 0-1

Fondamentale colpo salvezza del Southampton che abbandona la zona retrocessione della classifica interrompendo la striscia positiva del Bournemouth. Pronti via e Adams porta avanti gli ospiti dopo appena nove minuti, i padroni di casa provano a inseguire il pari ma oggi l’attacco non gira e arriva un inaspettato ko interno.