Premier League: colpo Champions dell'Arsenal, tris allo United

INGHILTERRA

I Gunners battono 3-1 i Red Devils a cui non basta Ronaldo: Arteta allontana Rangnick ed è quarto

Va all'Arsenal il big match della trentaquattresima giornata di Premier League: all'Emirates, infatti, i Gunners battono 3-1 lo United. Decidono i gol di Tavares, Saka (rigore) e Xhaka, mentre ai Red Devils, che sbagliano dagli undici metri con Bruno Fernandes, non basta il momentaneo 2-1 di Ronaldo: Rangnick si allontana dalla zona Champions, con Arteta che sale al quarto posto in solitaria con 60 punti in attesa del Tottenham. Man United, l'esultanza di CR7 è commovente

















1 di 10 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images 1 di 10 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

ARSENAL-MAN UNITED 3-1

Seconda vittoria consecutiva per l'Arsenal, che dopo il 4-2 al Chelsea vince 3-1 in casa contro il Manchester United, ormai lontanissimo dalla zona Champions. All'Emirates, lo 0-0 dura appena 3 minuti, poi i Gunners passano in vantaggio: de Gea salva sul sinistro di Saka, ma da pochi passi si fionda Tavares, che firma l'1-0. I Red Devils reagiscono con la traversa colpita da Dalot, ma al 32' è 2-0: Nketiah segna in fuorigioco, ma il Var rivela che l'azione è inizialmente viziata dal fallo in area di Telles su Saka, che dal dischetto non sbaglia e firma il raddoppio. Passano due minuti e Ronaldo accorcia le distanze con un tap-in da pochi passi su assist di Matic. Nella ripresa, lo United sembra pareggiare: Tavares tocca il pallone in area con il braccio, ma dagli undici metri Bruno Fenrandes centra il palo e perdona Ramsdale. Il Var annulla un gol a Ronaldo e un minuto dopo Dalot centra un altro legno colpendo il palo dopo la parata di Ramsdale. Al 70', la partita si chiude con lo strepitoso sinistro dal limite di Xhaka, che trova l'angolino basso e fulmina de Gea. Finisce così 3-1 per l'Arsenal, che sale a 60 punti e resta pienamente in corsa per la Champions League, obiettivo sempre più lontano e inarrivabile per il Manchester United di Rangnick, fermo a quota 54 e con una partita in più rispetto ai Gunners.

RISULTATI E CLASSIFICHE