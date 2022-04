Premier League: cinquina Tottenham al Newcastle, Conte aggancia il quarto posto

INGHILTERRA

Gli Spurs si impongono 5-1 e raggiungono momentaneamente l’Arsenal, sorride anche il West Ham vittorioso 2-1 sull’Everton

Prosegue la rincorsa a un posto in Champions League per il Tottenham di Antonio Conte. Nella 31esima giornata della Premier League, gli Spurs passano in svantaggio in casa contro il Newcastle ma poi rimontano e dilagano 5-1 agganciando momentaneamente al quarto posto l’Arsenal, impegnato domani contro il Crystal Palace. Resta in lotta per l’Europa che conta anche il West Ham, vittorioso 2-1 a Londra contro un Everton sempre più in crisi. Getty Images

TOTTENHAM-NEWCASTLE 5-1

Travolgente Tottenham contro il Newcastle e Antonio Conte aggancia l’Arsenal al quarto posto in attesa della sfida dei Gunners domani contro il Crystal Palace. Il Tottenham parte forte ma al 39’ arriva la beffa per gli uomini di Conte: Schar trova un buco nella barriera degli Spurs e beffa un non perfetto Lloris. Il vantaggio ospite dura però pochissimo: è rabbiosa infatti la reazione del Tottenham e l’1-1 arriva al 43’ con lo stacco di testa di Davies. L’intervallo non frena la rimonta dei padroni di casa e anzi dopo tre minuti dall’inizio della ripresa arriva il ribaltamento di risultato con Doherty. A questo punto si aprono gli spazi e gli Spurs dilagano, ancora sei minuti e questa volta è Son ad infilare il Newcastle. Uno-due terribile in avvio di secondo tempo e la squadra di Conte si esalta, al 63’ arriva quindi addirittura il poker di Emerson Royal, poi nel finale c’è tempo per una devastante cinquina ad opera di Bergwijn.

WEST HAM-EVERTON 2-1

Il West Ham resta in corsa per un posto in Europa mentre l’Everton sprofonda al quartultimo posto. La squadra di Lampard lotta ma neanche oggi riesce a portare a casa punti preziosi: sono gli Hammers a passare in vantaggio al 32’ con Cresswell, ma in avvio di ripresa gli ospiti riescono a sorpresa a raddrizzare la partita con Holgate. Il pareggio però dura pochissimo, passano infatti cinque minuti e Bowen riporta avanti gli uomini di Moyes. E’ l’allungo decisivo, anche perché al 65’ l’Everton resta in dieci uomini per il doppio giallo a Keane e a questo punto la rimonta diventa impossibile.

