Premier League: Bruno Fernandes trascina lo United, Everton in piena crisi

Terza sconfitta di fila in campionato per l’Everton, che nell’8a giornata di Premier League perde 3-1 in casa contro il Manchester United. Non basta il vantaggio firmato da Bernard al 19’: Bruno Fernandes pareggia al 25’ e firma la rete della rimonta al 32’. Nel recupero Cavani, su assist del solito Fernandes, chiude i conti in contropiede. Everton in piena crisi: nelle ultime quattro partite è arrivato soltanto un punto.

Qualcosa, all’interno del ‘giocattolo’ Everton, si è rotto. I Toffees trovano contro il Manchester United il terzo ko di fila e, pur restando nei piani alti della classifica, devono fare i conti con un ruolino tutt’altro che lusinghiero di un punto nelle ultime quattro uscite. Eppure, contro il Manchester United, gli uomini di Carlo Ancelotti sembrano imboccare la strada giusta al 19’, quando la difesa dei Red Devils è troppo leggera nella copertura su Bernard e il brasiliano ne approfitta per superare De Gea con un tiro preciso. La squadra di Solskjaer, però, non si scompone: passano infatti solo sei minuti perché Bruno Fernandes riesca ad inserirsi fra Keane e Holbert, colpendo di testa su cross di Shaw per l’1-1. L’Everton perde totalmente la presa sulla partita e il Manchester United ne approfitta ancora con il portoghese ex Novara, Udinese e Sampdoria: è suo, al 32’, il tiro-cross verso Rashford che, pur senza la deviazione dell’attaccante, supera l’estremo difensore avversario. La reazione dei padroni di casa è disordinata e inefficace, James Rodriguez è praticamente assente. Ne approfitta uno United voglioso di rifarsi dopo la sconfitta in Champions League, che mette la ciliegina sulla torta al 95’, in contropiede, con Edinson Cavani, al suo primo gol con la nuova maglia. Per i Red Devils è il primo successo in campionato dallo scorso 17 ottobre.

