Premier League: Arsenal ok contro lo Sheffield, Leicester travolto dal West Ham

INGHILTERRA

L’Arsenal compie il proprio dovere in casa contro lo Sheffield United, sconfitto 2-1 all’Emirates. Decidono nella ripresa le reti di Saka e di Pépé nel giro di tre minuti; inutile il gol di McGoldrick. Prima sconfitta in Premier League per il Leicester, travolto tra le mura amiche dal West Ham, che s’impone 3-0 con Michail Antonio, Fornals e Bowen. Successi anche per Southampton e Wolverhampton, rispettivamente contro West Bromwich e Fulham.

ARSENAL-SHEFFIELD UNITED 2-1

Successo importante per l’Arsenal, che coglie la terza vittoria in quattro giornate di Premier League. Il pallino del gioco è sempre in mano per tutto il primo tempo ai Gunners, pericolosi veramente però solo una volta con Aubameyang poco prima dell’intervallo: l’attaccante ex Dortmund va alla conclusione dalla distanza, alta sopra la traversa da Ramsdale, poi si lascia andare in una rovesciata che però si rivela imprecisa. L’uno-due della formazione di Arteta a inizio ripresa è però micidiale. Al 61’ triangolo Aubameyang-Bellerin- Saka, con quest’ultimo appostato sul secondo palo che segna di testa (non esattamente la sua specialità) a porta sguarnita. Tre minuti più tardi Pépé serve Bellerin che ridà il pallone al compagno; l’esterno entra in area dalla destra e trafigge Ramsdale con un colpo da biliardo. La rete nel finale messa a segno da McGoldrick con un gran sinistro mette un po’ di paura all’Arsenal, che comunque riesce a gestire il vantaggio di misura e a portarsi a casa la vittoria che l’accompagna a 9 punti in classifica. Sheffield ancora a quota 0 in graduatoria.

LEICESTER-WEST HAM 0-3

È un brutto ko quello che è costretto a subire il Leicester in casa contro il West Ham. Le Foxes interrompono bruscamente la striscia di tre vittorie consecutive che durava da inizio campionato. Al 14’ gli ospiti vanno avanti con un gran colpo di testa di Michail Antonio sul secondo palo dopo il cross dalla sinistra di Cresswell. Quest’ultimo serve al 34’ anche l’assist vincente per il 2-0, in occasione del quale Fornals si presenta a tu per tu con Schmeichel e lo batte col sinistro. Il piatto mancino di Bowen a 7’ dalla fine decreta il definitivo tris. Secondo successo di fila per gli Hammers, ora con 6 punti in cascina.

SOUTHAMPTON-WEST BROMWICH 2-0

Basta un gol per tempo al Southampton per avere la meglio tra le mura amiche contro il West Bromwich. Al 41’ Moussa Djenepo porta in vantaggio i padroni di casa con un grande stop di destro e un altrettanto meraviglioso sinistro rasoterra diagonale all’angolino basso. I Saints, poi, chiudono definitivamente la sfida al 69’, quando Oriol Romeu sfrutta alla perfezione un preciso assist di Armstrong per infilare il portiere Johnstone. Southampton che sale a quota 6 punti in classifica, mentre il West Bromwich rimane mestamente fermo a 1 dopo quattro giornate.

WOLVERHAMPTON-FULHAM 1-0

Vittoria di misura per il Wolverhampton che ritrova il successo in Premier League dopo tre settimane. Pedro Neto decide la sfida del Molineux Stadium a inizio ripresa (al 56’) con un sinistro secco rasoterra che non lascia scampo al portiere Areola. Con questi tre punti i Wolves vanno a quota 6 in classifica; rimangono invece completamente a secco i Cottagers.

