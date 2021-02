Premier League, Arsenal ancora ko: Watkins trascina l’Aston Villa

INGHILTERRA

L’Aston Villa supera 1-0 l’Arsenal nella 23a di Premier League e mette nei guai il tecnico dei Gunners Mikel Arteta, alle prese con il secondo ko di fila. A decidere la sfida del Villa Park è il gol segnato al 2’ da Watkins, su azione avviata da un errore di Cedric. La reazione degli ospiti è debole: sono addirittura i Villans a sfiorare più volte il raddoppio (Ryan decisivo su Grealish e Watkins), prima di esultare al triplice fischio. afp

In casa Arsenal, l’unica certezza della stagione 2020/21 è che, paradossalmente, non ci sono certezze. La squadra allenata da Mikel Arteta, che pareva essersi ripresa a inizio gennaio, conferma di aver perso nuovamente smalto e dopo il ko di martedì al Molineux contro i Wolves subisce la seconda sconfitta consecutiva, sempre in trasferta, per mano di un Aston Villa capace al triplice fischio di mettersi alle spalle il pesante ko di mercoledì contro il West Ham. Al Villa Park, gli uomini di Dean Smith ci mettono meno di due minuti per passare in vantaggio: il disimpegno sbagliato malamente da Cedric Soares libera Traoré, bravo a indovinare il varco giusto per servire Watkins, che non sbaglia a tu per tu con Mathew Ryan. Non il miglior esordio davanti alla porta dei Gunners per l'australiano, appena arrivato da Brighton e sostituto dello squalificato Leno, anche se l’errore non è certo il suo. La reazione dell’Arsenal è debole, ed è riassunta dalle conclusioni nel primo tempo, neanche troppo pericolose, di Xhaka e Pépé. Nella ripresa, quindi, il tecnico basco prova a cambiare le carte con gli ingressi di Aubameyang, Odegaard e Willian al posto dei deludenti Lacazette, Cedric e Thomas Partey, ma sono i Villans a rendersi pericolosi in contropiede, e solo due grandi parate di Ryan, al 79’ su Grealish e all’86’ su Watkins, evitano il tracollo. I cinque minuti di recupero sono caratterizzati da una pressione sterile da parte degli ospiti: a vincere è l’Aston Villa, che torna a sentire profumo di zona Europa. Per l'Arsenal, invece, è notte fonda.

