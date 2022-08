Premier League: ancora un pari per il Liverpool, bloccato dal Crystal Palace

INGHILTERRA

Dopo il 2-2 contro il Fulham all’esordio, i Reds (in inferiorità numerica) agguantano solo l’1-1 con Luis Díaz: City e Arsenal già a +4

Chelsea-Tottenham, tensione Conte-Tuchel in panchina: "Ci siamo divertiti"

















1 di 10 © twitter SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © twitter

© twitter

© twitter

© twitter

© twitter

© twitter

© twitter

© twitter

© twitter

© twitter 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo il pareggio in trasferta contro il Fulham al debutto, il Liverpool non conquista ancora la prima vittoria in questa Premier League: 1-1 contro Crystal Palace. Ospiti avanti ad Anfield al 32’ con Zaha. Reds poco concreti e molto sfortunati: Nunez colpisce un palo prima di essere espulso per una testata ad Andersen. Coriacei comunque gli uomini di Klopp a trovare il pari di Luis Díaz al 61’. L’assedio finale in dieci non sposta più l’equilibrio.

Contro il Crystal Palace arriva il secondo segno ‘X’ nelle prime due partite di Premier League per il Liverpool, che dopo appena 180 minuti del nuovo campionato inglese è già a -4 da Manchester City e Arsenal, unici club a punteggio pieno. Inizio di partita molto positivo per i Reds, con tutti i giocatori di movimento della squadra di Klopp che prendono la residenza nella metà campo della formazione di Patrick Vieira. Al 10’, doppia occasione per i vicecampioni d’Inghilterra: cross di Alexander-Arnold, Salah fa la sponda per Elliott che calcia in porta trovando il salvataggio di Andersen e poi l’azione prosegue con Nunez che, da due passi, colpisce al volo spedendo la sfera sul fondo. A sorpresa, però, sono gli ospiti a sbloccare il risultato al 32’: rilancio del portiere Guaita, Eze verticalizza per Zaha che scatta indisturbato verso la porta di Alisson e, da buona posizione, apre il destro in fondo al sacco. Liverpool anche sfortunato con la conclusione di Nunez con il destro che sbatte sul palo. Non basta: piove sul bagnato per Klopp, quando proprio l’uruguaiano viene espulso per avere colpito Andersen con una testata a palla lontana. Tuttavia la tenacia dimostrata dai padroni di casa li porta ad agguantare comunque il pari al 61’: Luis Díaz parte da sinistra, si accentra e poi calcia col destro dal limite bucando Guaita. Nel finale, Salah cerca l’eurogol dal limite col sinistro in controbalzo: palla fuori di poco. Termina 1-1 ad Anfield.

Vedi anche Calcio estero Chelsea-Tottenham, Conte se la ride: "Tuchel si meritava uno sgambetto"