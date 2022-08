Premier League: altro passo falso del Chelsea, Blues ko in rimonta a Southampton

INGHILTERRA

Avvio di campionato negativo per i Blues che infilano la seconda sconfitta, vince il Fulham, pari in Crystal Palace-Brentford e Leeds-Everton

© Getty Images Prosegue l’avvio di Premier League negativo per il Chelsea. Nella quinta giornata di campionato arriva la seconda sconfitta per i Blues di Tuchel, fermi a sette punti e sorpresi 2-1 in rimonta a Southampton dopo essere passati in vantaggio con Sterling. Sorride invece l’altra squadra di Londra, il Fulham che vince 2-1 sul fin qui sorprendente Brighton. Finiscono invece 1-1 sia Crystal Palace-Brentford che Leeds-Everton.

CRYSTAL PALACE-BRENTFORD 1-1

Un punto ciascuno per due squadre che non riescono ancora ad ingranare in questo avvio di stagione e restano quindi nelle zone di metà-bassa classifica. E’ Zaha a sbloccare la situazione dopo un quarto d’ora dall’inizio della ripresa, quando tutto sembra finito arriva però l’insperato pari di Wissa al minuto 88’.



FULHAM-BRIGHTON 2-1

Prima sconfitta stagionale per il Brighton che resta comunque in alta classifica, stessa zona Europa a cui si avvicina il Fulham grazie alla vittoria odierna. Dopo un primo tempo equilibrato la ripresa si apre in modo spettacolare: Mitrovic e un autogol di Dunk portano avanti i padroni di casa tra il 48’ e il 55’, passano appena quattro minuti e Mac Allister accorcia per gli ospiti. Poi il Brighton prova l’assalto finale ma il muro londinese non crolla.



SOUTHAMPTON-CHELSEA 2-1

Altro ko del Chelsea che conferma il negativo avvio di campionato con due sconfitte, il Southampton compie una piccola impresa in rimonta e raggiunge proprio i Blues a sette punti. Il solito Sterling, particolarmente in forma in questo periodo, firma il vantaggio dei Blues al 28’. Ma la gioia di Tuchel dura pochissimo perché tra 31’ e il 45’ Lavia e Armstrong ribaltano a sorpresa il risultato. Ospiti incapaci di raddrizzare la partita nella ripresa e Hasenhuttl esplode di gioia al triplice fischio.



LEEDS-EVERTON 1-1

Il Leeds sale in zona Europa mentre per l’Everton arriva il terzo pareggio consecutivo, la squadra di Lampard continua a fare fatica e resta a soli tre punti. Botta e risposta tra Gordon che porta avanti gli ospiti al 17’ e Sinisterra che pareggia al 55’, poi regna l’equilibrio fino alla fine.



