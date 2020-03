"Premier League al Crystal Palace", l'ironica proposta del presidente

L'emergenza coronavirus ha messo il calcio europeo in ginocchio e costretto a fermarsi i vari campionati, che ora si interrogano su come e se terminare la stagione agonistica. Se in Italia Gravina ha dichiarato di voler finire anche a costo di sforare il 30 giugno e si studiano le possibilità (playoff? playout?), in Inghilterra una delle opzioni prese in considerazione, nel caso in cui la pausa si allunghi molto, è quella di concludere la stagione con l'attuale classifica e dare il titolo al Liverpool. Non è l'unica però, perché c'è anche chi ha provato a lanciare un'idea alternativa: assegnare il titolo in base alla classifica delle ultime tre partite.