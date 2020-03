Figc, Gravina: "Concludiamo i campionati, martedì proporremo di rinviare gli Europei"

"Cercheremo di arrivare alla fine di questo campionato perché è più giusto e corretto dare una definizione ai tanti investimenti e sacrifici delle nostre società. C'è la discriminante legata all'Europeo, per il quale gli investimenti e le aspettative sono molto alte. Martedì affronteremo questo tema: il principio primario è la tutela della salute. L’Italia è in questo momento due settimane più avanti, gli altri probabilmente non hanno ancora l’esatta dimensione delle cose. Proporremo alla Uefa di soprassedere alla disputa dell'Europeo". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina in collegamento a Sportmediaset XXL.