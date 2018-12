Premier, lancia buccia di banana verso Aubameyang: arrestato!

02/12/2018

Individuato, prelevato dagli spalti e messo in stato di fermo dalla polizia inglese: questo quanto successo a un ultrà del Tottenham nel corso del match contro l'Arsenal all'Emirates. La motivazione? Aver lanciato una buccia di banana in campo in direzione di Aubameyang mentre l'attaccante dei Gunners stava esultando per il primo dei due gol rifilati agli Spurs. Un chiaro atto di razzismo giustamente non tollerato e prontamente punito con l'arresto. Tollerenza zero contro il razzismo. E la stupidità.