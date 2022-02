Premier, impresa Arsenal: Wolverhampton battuto in rimonta nel finale

INGHILTERRA

I Gunners, sotto 1-0 all'81', rimontano e vincono 2-1 con Pépé e Lacazette: il quarto posto dello United dista solo un punto

Per 80 minuti, l'Arsenal si mangia le mani, poi trova una strepitosa rimonta e cambia totalmente il senso del primo dei suoi tre recuperi di Premier League: con il 2-1 al 95' al Wolverhampton, la formazione di Arteta si porta ad un solo punto dalla zona Champions. La sfida dell'Emirates inizia subito con un brivido per i Gunners: al 6', infatti, Saiss segna, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il vantaggio dei Lupi, però, è solo rimandato, e arriva quattro minuti dopo: follia difensiva di Gabriel, che sbaglia il retropassaggio verso Ramsdale e favorisce Hwang, che salta il portiere di casa e insacca a porta vuota firmando l'1-0 in favore degli uomini di Lage. Nel finale, però, arriva il clamoroso ribaltone: Pépé riceve da Nketiah, entrato al posto di Cedric, e con il sinistro in area firma l'1-1 all'81'. Il gol scatena i Gunners, che trovano poi il 2-1 al 95': Lacazette scambia in area con Pépé e batte Jose Sa, regalando tre punti pesantissimi ad Arteta. Con due partite in meno rispetto al Manchester United, l'Arsenal è ora a -1 dal quarto posto dei Red Devils che vale la Champions. Resta settimo a quota 40, invece, il Wolverhampton, a lungo a -3 dall'Europa che conta.

