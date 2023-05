Premier, il Manchester United strapazza il Chelsea e blinda la Champions

INGHILTERRA

A Old Trafford finisce 4-1: decidono Casemiro, Martial, Bruno Fernandes e Rashford. Ten Hag sarà almeno quarto, Liverpool in Europa League

© Getty Images Il Manchester United giocherà la Champions 2023/2024: questo il verdetto emesso dal recupero di Premier League con il Chelsea, stravinto dai Red Devils per 4-1. A Old Trafford, decidono le reti di Casemiro (6'), Martial nel recupero del primo tempo, Bruno Fernandes su rigore (73') e Rashford (79'): inutile il gol all'89' di Joao Felix. Ten Hag supera il Newcastle ma, soprattutto, tiene definitivamente dietro il Liverpool quinto.

Il Manchester United sfrutta il match point per la qualificazione in Champions League e si garantisce almeno il quarto posto grazie al netto 4-1 dell'Old Trafford sul Chelsea: un risultato che certifica la quinta piazza del Liverpool, che dovrà accontentarsi dell'Europa League. La sfida si sblocca già al 6': calcio di punizione di Eriksen e colpo di testa perfetto di Casemiro, che fa 1-0. Al 29', però, tegola per ten Hag, che perde Antony: entra Rashford. Nel frattempo, però, i padroni di casa continuano a macinare gioco e passano nel lungo recupero: Casemiro inventa un passaggio per Sancho, che poi mette Martial nelle condizioni di raddoppiare in area piccola.

Il match si chiude definitivamente nella ripresa e nel giro di 5 minuti: al 73', Fofana stende in area Bruno Fernandes che dal dischetto non sbaglia, mentre poco dopo Rashford approfitta del malinteso tra lo stesso Fofana e Kepa e cala il poker. Il Chelsea riesce solo a trovare la rete della bandiera all'89' con Joao Felix, poi lo United gestisce e porta a casa un 4-1 che vale il terzo posto ma, soprattutto, la certezza di giocare la Champions League 2023/2024. I Red Devils chiuderanno ancora all'Old Trafford contro il Fulham, mentre i Blues incassano il sedicesimo ko: l'ultimo match di questa stagione da dimenticare al più presto sarà a Stamford Bridge contro il Newcastle, che contenderà proprio allo United il terzo posto (i Magpies sono a -2). Quinta piazza inevitabile, invece, per il Liverpool, che da vicecampione d'Europa lo scorso anno finirà la stagione senza la possibilità di giocare la prossima Champions: sarà Europa League.