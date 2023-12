Premier: il Manchester United affonda col West Ham, Kudus e Bowen firmano il 2-0

INGHILTERRA

I Red Devils subiscono l'ottava sconfitta stagionale e tornano in crisi: un solo punto nelle ultime tre partite

© afp Prosegue la crisi del Manchester United, che crolla contro il West Ham dopo un primo tempo positivo. Il migliore in campo per i Red Devils è il difensore Kambwala, un 19enne dell'Academy che non delude, a differenza di Bruno Fernandes e compagni. Vincono però 2-0 gli Hammers dell'ex Moyes, con un uno-due letale nel finale: Bowen (71') e Kudus (78') approfittano degli errori dei ragazzi di ten Hag. E il West Ham sale al sesto posto con 30 punti.

WEST HAM-MANCHESTER UNITED 2-0

L'appuntamento pre-natalizio della Premier League risulta indigesto al Manchester United, che affonda contro il West Ham. ten Hag e i suoi crollano nella ripresa, con Onana impreciso nella prima rete, e vengono sconfitti per 2-0 dall'ex David Moyes. Il tecnico olandese si affida ai giovani, lanciando tra i titolari il 19enne Kambwala (difensore centrale) oltre a Mainoo e Hojlund, e i suoi sembrano partire con buon impeto. Dopo il primo brivido per Onana, infatti, lo United prende le redini del gioco e rischia di segnare prima con Hojlund e poi con Bruno Fernandes. Regna però l'imprecisione negli attaccanti dei Red Devils, con Garnacho che spreca una clamorosa occasione e il fuoriclasse portoghese che appare estremamente nervoso, ricevendo il sesto giallo. Areola salva su Mainoo, mentre nella ripresa ten Hag si gioca la carta Rashford al posto di uno spento Hojlund, nuovamente incolore in Premier League. Questa mossa dovrebbe essere quella della svolta per il Manchester United, che invece si sbilancia completamente. Kambwala e Onana lo salvano in un paio d'occasioni, ma al 71' ecco la rete di Bowen, che approfitta di un uno-due con Paquetà e dell'uscita maldestra di Onana per siglare la rete del vantaggio. Il West Ham ora è in pieno controllo e, su una palla persa da Mainoo, Kudus è letale nel firmare il 2-0. Il ghanese, ex Ajax come ten Hag, corona così una grandissima prestazione da riferimento offensivo. E il West Ham festeggia la vittoria, senza soffrire minimamente nel finale: Moyes scavalca lo United, che affonda e scivola fino all'ottava posizione (28), portandosi a 30 punti.