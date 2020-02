Premier, il City passa con Rodrigo e De Bruyne: West Ham ko

INGHILTERRA

Il Manchester City torna alla vittoria in Premier League dopo un mese e consolida la seconda posizione in classifica. Dopo 29 giorni a secco, gli uomini di Pep Guardiola battono in casa il West Ham con un gol per tempo: al 29’ Rodrigo porta in vantaggio i Citizens con un colpo di testa e al 62’ il sigillo della partita è a firma di De Bruyne con un tiro sul primo palo. Il City vola a +4 sul Leicester (suo prossimo avversario) e a +13 sul Chelsea.

Non era facilissimo per il Manchester City giocare la sua prima partita ufficiale dopo la recente notizia della squalifica dalle Coppe Europee per le prossime due stagioni (in attesa del pronunciamento del Tas). Eppure gli uomini di Guardiola non hanno avuto alcun problema nello stendere in casa il West Ham, dominando per tutti i 90 minuti. Dopo una bella conclusione a giro di Aguero con l’esterno a lato, De Bruyne calcia in porta dalla distanza ma non sorprende il portiere Fabianski. Dopo mezz’ora di dominio assoluto da parte della formazione allenata da Pep Guardiola, i Citizens passano in vantaggio: sul calcio d’angolo di De Bruyne, arriva il colpo di testa vincente di Rodrigo che anticipa tutti. Sottoporta arriva anche il tocco di Laporte, ma la palla aveva già superato la linea di porta. Nel finale di tempo Gabriel Jesus riceve palla, arriva al limite e calcia; pallone forte ma troppo centrale con Fabianski che blocca la sfera. Al 54’ Aguero va vicino al raddoppio con un destro che sfiora la rete. La sfera esce di poco vicino al palo della porta difesa da Fabianski. Il meritato 2-0 arriva comunque al 62’: bella combinazione tra De Bruyne e Bernardo Silva, con il belga che chiede l’uno-due e va a calciare da dentro l’area e per lui è fin troppo facile infilare la palla tra palo e Fabianski. La partita non ha più nulla da dire; nel finale Gabriel Jesus prova la conclusione da centro area e il suo tiro viene parato da Fabianski. Il prossimo avversario sarà il Leicester, ora a -4 proprio dai Citizens secondi.