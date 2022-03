Premier, il City non sfonda col Crystal Palace, Liverpool a -4

INGHILTERRA

Gli uomini di Guardiola non vanno oltre lo 0-0 al Selhurst Park: i Reds, con una partita in meno, si avvicinano

Nel monday night della ventinovesima giornata di Premier League, il Manchester City non va oltre lo 0-0 in casa del Crystal Palace e vede ridursi a 4 i punti di vantaggio sul secondo posto del Liverpool, che ha anche una partita in meno. Al Selhurst Park, gli uomini di Guardiola recriminano per il palo colpito da Cancelo, con Guaita in giornata super che mura ogni conclusione tentata dai campioni d'Inghilterra in carica. afp

Il Crystal Palace si conferma la bestia nera per il Manchester City in stagione: dopo il sorprendente 0-2 dell'Etihad, infatti, arriva uno 0-0 che frena la corsa dei campioni d'Inghilterra in carica, che vedono nello specchietto retrovisore il Liverpool di Jurgen Klopp. Gli uomini di Guardiola dominano al Selhurst Park, ma non sfondano. Tante le occasioni: prima sbaglia Bernardo Silva dopo la respinta di Guaita, poi al 26' De Bruyne sfiora l'eurogol con un esterno destro al volo parato con grande istinto, però, dal portiere di casa, bravo poi in due tempi sulla conclusione centrale di Mahrez. Nel mezzo, la più grande occasione del match, con il palo colpito dalla distanza da Cancelo. Anche le Eagles, però, si fanno vedere: Zaha ci prova dal limite, ma senza inquadrare lo specchio della porta. Prima dell'intervallo, il City costruisce un'altra occasione: il sinistro di Mahrez vicinissimo all'incrocio dei pali. Nella ripresa, è ancora Bernardo Silva a sfiorare il gol, ma il tap-in sotto porta del portoghese su cross di Grealish finisce fuori per questione di centimetri. Gli assalti degli ospiti si fermano dopo il colpo di testa di Laporte bloccato da Guaita, con il Crystal Palace che, invece, sfiora il colpaccio prima del recupero con la girata in area alta sopra la traversa di Gallagher. Il risultato, dunque, non si sblocca: finisce 0-0, un pareggio che fa certamente più felici le Eagles, che centrano il quarto risultato utile consecutivo e salgono a 34 punti. Delusione, invece, per il City di Guardiola, che chiude la sfida senza fare cambi: i campioni d'Inghilterra in carica si portano a quota 70, ma il Liverpool è a -4 e con una partita da recuperare. Un asterisco importante, in una Premier League tutta da decidere.