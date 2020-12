Premier: focolaio Covid nel City, rinviata la sfida con l'Everton

INGHILTERRA

Focolaio Covid-19 nel Manchester City. Ecco perché non si giocherà la sfida di Premier League, programmata per stasera alle ore 21, tra l'Everton di Ancelotti e la squadra di Guardiola. Il match è stato rinviato, come ha comunicato lo stesso City in una nota. Dagli ultimi tamponi effettuati tra i Citizens sono emersi nuovi casi oltre a quelli già registrati nel giorno di Natale.

Alla vigilia della sfida contro il Newcastle erano stati trovati positivi al Covid-19 Gabriel Jesus e Kyle Walker. A questi si sono ora aggiunti altri tre giocatori oltre a due membri dello staff (in totale sono quattro). Il City ha chiesto all'Everton di poter rinviare il match e il club di Ancelotti ha dato parere positivo. E la Premier ha così disposto il rinvio a data da destinarsi. Si tratta della seconda partita di Premier League rinviata in questa stagione a causa del Covid-19 dopo la gara di inizio dicembre tra Newcastle e Aston Villa.

"C'era il rischio che il virus potesse diffondersi ulteriormente tra la squadra, lo staff e potenzialmente anche oltre - si legge nella nota del City - Sulla base delle indicazioni dei medici la Premier League, dopo aver consultato entrambi i club, ha deciso di posticipare il match". Tutti i positivi sono in "auto-isolamento in conformità con il protocollo di quarantena previsto dalla Premier e dal governo britannico - spiega il City - Il campo di allenamento della prima squadra chiuderà per un periodo indeterminato".