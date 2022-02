Premier: crollo Tottenham e Conte nel baratro, Liverpool ok di misura

INGHILTERRA

Gli Spurs cadono 2-0 in casa col Wolverhampton e subiscono la terza sconfitta consecutiva, i Reds provano a restare attaccati al City

Si apre ufficialmente la crisi per Antonio Conte: il Tottenham incappa nella terza sconfitta consecutiva in Premier League e viene scavalcato in classifica proprio dal Wolverhampton, vincitore 2-0 in casa degli Spurs. Sorride invece il Liverpool, avversario mercoledì dell’Inter in Champions. Per i Reds successo di misura 1-0 in casa del Burnley e il City capolista resta distante nove punti. Finisce 1-0 tra Newcastle e Aston Villa. afp

BURNLEY-LIVERPOOL 0-1

Colpo esterno del Liverpool sul non facile campo del Burnley e i Reds provano a restare in scia al Manchester City capolista, distante nove punti ma con una partita in più. E’ Fabinho al 40’ a sbrigliare una partita fino a quel momento bloccata, poi nella ripresa la squadra di Klopp (che ritrova il tridente titolare Salah-Firmino-Manè dopo tanto tempo) amministra e ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo. Mercoledì ottavi di finale contro l’Inter a San Siro.



TOTTENHAM-WOLVERHAMPTON 0-2

E’ ufficialmente crisi per il Tottenham di Antonio Conte, che incappa nella terza sconfitta consecutiva in campionato (non gli accadeva dai tempi dell’Atalanta in Serie A) e viene scavalcato in classifica proprio dal Wolverhampton. Avvio schock per gli Spurs che crollano in casa già dopo appena 18 minuti: prima il vantaggio ospite di Jimenez al 6’, poi il raddoppio di Dendoncker che spezza le gambe al Tottenham. Conte butta nella mischia Kulusevski già alla mezz’ora del primo tempo, ma la musica non cambia. Nella ripresa i padroni di casa si gettano in avanti ma in modo confusionario, sfiorano la rete ma rischiano anche di subire il terzo gol: brutto passo falso per l’allenatore italiano, che dovrà dare il massimo nelle due partite da recuperare rispetto agli avversari.



NEWCASTLE-ASTON VILLA 1-0

Fondamentale vittoria in chiave salvezza per il Newcastle, che infila il terzo successo consecutivo ed esce dalla zona retrocessione. La squadra di Howe fa lo sgambetto agli uomini di Gerrard, comunque saldi a metà classifica: è Trippier al 35’ a sbloccare il match, quanto basta per conquistare tre punti preziosissimi. I Magpies ringraziano anche il Var, che al 61’ annulla il momentaneo pareggio ospite.