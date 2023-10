Premier, Chelsea ancora ko: il Brentford passa a Stamford Bridge

INGHILTERRA

I gol di Pinnock e di Mbeumo mettono ko i Blues sempre più attardati in classifica

© afp Il sabato della Premier League si apre con l'ennesima delusione per il Chelsea di Todd Boehly, che viene sconfitto 2-0 a Stamford Bridge. Il Brentford approfitta dell'inconcludenza offensiva dei Blues, che tengono palla senza mai rendersi pericolosi, per poi colpire nella ripresa: Pinnock (58') e Mbeumo (95') puniscono Pochettino, che resta fermo a 12 punti ed esce dalla top-10 della Premier. Lo scavalca il Brentford, ora a quota 13.

CHELSEA-BRENTFORD 0-2

Il Chelsea fa gioco per cinquanta minuti, non segna e... perde. Il copione che ha caratterizzato molte sconfitte dell'era-Boehly si ripete anche contro il Brentford, che alza i ritmi nella ripresa e sconfigge 2-0 i Blues, ora fuori dalla top-10 della Premier League. Dominano il possesso palla nel primo tempo i londinesi, non subendo la pressione rivale . La prima chance è per Wissa, poi sono Jackson e Madueke a farsi vedere in zona-gol. La miglior occasione per il Chelsea, che occupa massicciamente la metà campo avversaria, arriva al 19' e porta la firma di Sterling: l'ex City calcia alto da ottima posizione. Nel finale di tempo i londinesi spaventano ancora il Brentford, ma si va al riposo sullo 0-0 e alla ripresa delle ostilità lo spavento è proprio per i Blues: è Janelt a sfiorare il vantaggio ospite. Il Chelsea non coglie il campanello d'allarme e al 58' passa in svantaggio: il difensore Pinnock, salito su una rimessa laterale, incorna la formazione di Pochettino, approfittando della distrazione di Disasi. La rete punisce un Chelsea inconcludente, che reagisce solo quando entra il giovane Deivid Washington. L'ex Santos sfiora la rete, ma sulla ripartenza nasce un quattro contro uno e solo un grande intervento del portiere evita il raddoppio di Yarmoliuk. Va vicino al gol anche Mbeumo, che poi non sbaglia al 95': Sanchez sale sul corner e, sulla ripartenza, non riesce ad evitare che Maupay serva il compagno per il gol. Vince 2-0 il Brentford, che sale a 13 punti e scavalca il Chelsea. Blues fermi a quota 12 dopo dieci giornate e fuori dalla top-10, nonostante le maxi-spese sul mercato (un miliardo in un anno).