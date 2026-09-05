Calhanoglu: "Fantastica la seconda stella con l'Inter. Amavo Ronaldinho"

05 Set 2026 - 13:43
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Calhanoglu - 2021, gratuito © Getty Images

Calhanoglu - 2021, gratuito © Getty Images

"Con l'Inter ho tanti ricordi bellissimi: fin dal mio esordio però mi sono sentito accolto e amato dai tifosi nerazzurri, che mi hanno dedicato un coro che fa cantare tutto San Siro. Il momento più bello la vittoria dello scudetto della seconda stella dopo il derby in casa del Milan".

Sono le parole di Hakan Calhanoglu protagonista del match day Inter-Napoli. "Da bambino - racconta - mi piaceva tanto Ronaldinho, regalava felicità a tutti; tra i giocatori della storia dell'Inter il mio preferito è Wesley Sneijder. Penso che siamo abbastanza simili nello stile di gioco: tecnica, tiro dalla distanza, precisione".

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