Premier, arbitro Coote di nuovo nella bufera: in un video sembra sniffare una polvere bianca

Altri guai e carriera a rischio per David Coote. L'arbitro inglese, sospeso qualche giorno fa dopo un video del passato in cui insultava l'allora allenatore del Liverpool Jurgen Kloop, è finito di nuovo nella bufera dopo che il Sun ha pubblicato un video in cui sembra sniffare una polvere bianca durante Euro 2024. Nel filmato si vede Coote mentre arrotola una banconota per sniffare una sostanza che assomiglia alla cocaina in una camera d'albergo riservata dalla UEFA. Il video, secondo i media inglesi, risale al giorno successivo ai quarti di finale tra Francia e Portogallo, partita in cui il 42enne direttore di gara operava al VAR.