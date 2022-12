Portogallo, Ronaldo pronto a rimanere in nazionale fino al 2024

LE INDISCREZIONI

Secondo i media lusitani CR7 non ha intenzione di dire addio alla selezione del suo paese, nel frattempo crescono le tensioni col procuratore Jorge Mendes

Dopo il traumatico addio al Manchester United il futuro di Cristiano Ronaldo è diventato uno dei temi più caldi del mercato. I Mondiali 2022 avevano messo momentaneamente in stand-by la questione, ma dopo la prematura eliminazione del Portogallo dalla competizione CR7 si è ritrovato con la consapevolezza che presto arriverà il momento delle scelte importanti.

A febbraio compirà 38 anni e davanti a sé ha due decisioni chiave da prendere: da un lato c'è da riflettere sulla nazionale portoghese e sull'opportunità o meno di rimanere a disposizione del ct Fernando Santos, o di chi eventualmente prenderà il suo posto; dall'altro c'è la scelta del club con cui giocare da gennaio in avanti, tra proposte astronomiche provenienti dall'Arabia e quel desiderio di giocare la Champions League che non lo abbandona.

Sul primo fronte l'ultima indiscrezione arriva direttamente dal Portogallo: secondo Correio da Manha CR7 non ha nessuna intenzione di annunciare il suo addio alla nazionale ed è deciso a giocarsi le sue carte almeno fino a Euro 2024, a cui si presenterebbe a 39 anni suonati.

Sul secondo, invece, non si registrano novità significative se non quella che, proprio a causa della situazione di stallo, starebbero crescendo le tensioni tra il fuoriclasse e il suo storico agente, Jorge Mendes. A riportarlo è As, secondo cui la situazione potrebbe essere persino più delicata di quella dell'agosto 2021, quando poi si concretizzò in extremis l'addio alla Juventus e il ritorno a Manchester. Mendes sta faticando nel trovare un'offerta adeguata da un club europeo e nel frattempo si sono aperte altre piste. Non ci sono solo gli arabi dell'Al-Nassr, con le loro cifre astronomiche di cui si è molto discusso nelle ultime settimane: qualcosa, infatti, sta succedendo anche in Qatar. A muoversi in prima persona è Antero Henrique, portoghese, ex ds del Psg e da marzo Sporting Director del campionato qatariota, la Qatar Stars League. Henrique potrebbe presentare direttamente a Ronaldo alcune offerte dai club locali e questo, sempre secondo As, testimonierebbe che le sue orecchie non ascoltano più solo ed esclusivamente lo storico procuratore.

