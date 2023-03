Pelé prima di morire ha ammesso di avere una figlia non riconosciuta

LA RIVELAZIONE

Il campione brasiliano, scomparso lo scorso 29 dicembre, a pochi giorni dalla sua scomparsa ha reso noto di avere un'erede in più

© Getty Images Pochi giorni prima della sua morte, Pelé ha affermato per iscritto di essere padre di una figlia non riconosciuta e avrebbe autorizzato di destinare a lei parte della sua fortuna. Lo rende noto oggi la stampa brasiliana. Nel suo testamento Edson Arantes do Nascimento ha indicato che Maria do Socorro de Azevedo fosse inclusa tra gli eredi insieme ad altri sei figli riconosciuti, due nipoti e la sua vedova.

Il suo patrimonio è stimato in 15 milioni di dollari, secondo il quotidiano Folha de Sao Paulo. Il tre volte campione del mondo di calcio è morto di cancro lo scorso 29 dicembre in un ospedale di San Paolo, dove era ricoverato da circa un mese. Lo scorso settembre, la giustizia aveva autorizzato un'azione di Maria do Socorro de Azevedo per eseguire un test del Dna. Pelé è morto prima di sottoporsi al test del Dna, ma questo potrebbe essere eseguito sui suoi figli, secondo Folha de S. Paulo.