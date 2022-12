Calcio: le condizioni di Pelé migliorano, ma resterà in ospedale

IL BOLLETTINO

Dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo fanno sapere che O Rei è cosciente e con segni vitali stabili

"Sebbene ancora senza una previsione di dimissione, il paziente continua a mostrare un miglioramento delle condizioni cliniche, soprattutto per quanto riguarda l'infezione respiratoria - si legge nella nota dell'istituto brasiliano -. Rimane in una sala comune, cosciente e con segni vitali stabili".

La leggenda del calcio e tre volte campione del Mondo con la Seleçao, 82 anni, è in cura da tempo anche per un tumore al colon, per il quale è stato operato nel settembre del 2021 e ha poi iniziato un percorso di chemioterapia.

