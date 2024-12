Paura in Ecuador: rapito il calciatore Pedro Pablo Perlaza. Si teme c'entrino i narcos

C'è grande apprensione in Ecuador in merito alle condizioni di Pedro Pablo Perlaza, calciatore 33enne, difensore del Delfin. Il classe 1991 è stato rapito domenica sera in un quartiere della costa di Esmeraldas, cittadina ecuadoriana nel quale il professionista è nato. Quattro uomini lo hanno bloccato e portato via a bordo di un auto. Un vero e proprio sequestro per il terzino destro molto noto in patria: da lì in poi non si sono più avute sue notizie.