Otto club di Premier League chiedono che il Manchester City non sia ammesso in Champions League

Il Manchester City ha presentato ricorso al TAS contro l'esclusione per due anni dalle coppe europee per violazioni al Fair Play Finanziario ma c'è chi non vuole attendere. Secondo il Daily Mail infatti otto dei primi dieci club inglesi (esclusi lo Sheffield United e ovviamente gli stessi Citizens) hanno presentato una richiesta al TAS per chiedere che la squadra di Guardiola non partecipi alla Champions League con l'appello ancora in corso.