Campionati esteri: clou è City-Tottenham, Atletico e OM cercano riscatto

-INGHILTERRA: Caso o tendenza? Si tinge d'azzurro, coi gol decisivi di Chiesa e Calafiori (e l'arrivo del baby Leoni) l'esordio di Premier; ma è già tempo di verifiche. Man City, Liverpool e Arsenal in fuga, Chelsea frenato in avvio e la seconda giornata propone due impegni tosti per le favorite. I Citizens di Guardiola, dopo il 4-0 ai Wolves con esordio-gol di Reijnders, ricevono il Tottenham di Frank, vincitore di Europa League e che ha sfiorato l'exploit col Psg in Supercoppa. Zeppa di reduci dalla serie A (Vicario, Romero, Betancourt, Udogie, Kulusevski), il Tottenham appare in crescita e può testare la consistenza del City. Anche i campioni del Liverpool hanno un test probante in casa del Newcastle di Tonali e dell'irrequieto Isak, reduce dal modesto pari in superiorità numerica con l'Aston Villa. Più facile il compito dell'Arsenal di Arteta e dei nuovi costosi innesti Zubimendi e Gyokeres, che ospita il neopromosso Leeds. Il Nottingham di Milenkovic e Ndoye (anche per lui esordio con gol) è favorito col Crystal Palace mentre già in difficoltà l'eterno deluso Man United che, dopo il ko con l'Arsenal, cerca riscatto in casa del Fulham. Oggi: ore 21 West Ham-Chelsea. Domani: 13.30 Man City-Tottenham, 16 Brentford-Aston Villa, Arsenal-Leeds. Domenica 24: 15 Crystal Palace-Nottingham, 17.30 Fulham-Man United. Lunedì 21: 21 Newcastle-Liverpool.