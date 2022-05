Ostacoli per il cambio di proprietà: Chelsea fuori dalla Premier?

GIORNATA DECISIVA

Restano ombre sul futuro dei Blues: ci sono ancora molti dubbi sul passaggio alla nuova gestione

Se il passaggio di proprietà del Chelsea non si concretizzerà al più presto, già entro la giornata di oggi, il club londinese rischia l'esclusione dalla prossima Premier League. L'avvertimento arriva dal governo britannico che ha appena approvato l'acquisto dei Blues da parte di un consorzio americano guidato da Todd Boehly. Restano pero' ancora enormi ostacoli per l'ufficializzazione del takeover, avvertono fonti governative, dal momento che avendo Roman Abramovich anche un passaporto portoghese, serve pure l'autorizzazione da parte delle autorità di quel paese per finalizzare la cessione.

Secondo il Financial Times emissari del governo britannico sono in contatto con i colleghi di Lisbona così come con i funzionari della Commissione Europea per accelerare le operazioni, ed evitare l'esclusione del club dal prossimo campionato. "Oggi è una scadenza importante per il Chelsea - ha dichiarato una fonte governativa di Londra al FT - Se non arrivano le necessarie autorizzazioni, la vendita della società non si completerà in tempo utile per l'iscrizione alla prossima stagione. Non è ancora chiaro quando le autorità portoghesi si esprimeranno: se non cambia qualcosa all'improvviso, non sono ottimista".

Il governo inglese, secondo la Bbc, ha rilasciato al Chelsea una licenza speciale per continuare a operare che scadrà il 31 maggio. "Tutti vogliono portare a termine l'accordo, ma per la sua natura complicata e le strutture della proprietà del Chelsea, nulla è semplice", ha confidato la fonte governativa alla tv inglese. "Stiamo lavorando duramente per fornire le rassicurazioni giustamente richieste dai nostri partner internazionali su questo accordo e, naturalmente, su come verranno eventualmente spesi i proventi. Il tempo stringe e l'accordo deve essere concluso entro martedì, altrimenti potrebbero non essere rispettate le scadenze più importanti in ambito calcistico e il club sarà a rischio", prosegue la fonte. La Football Association deve indicare i club per le competizioni Uefa all'inizio del prossimo mese. La Premier League si riunisce il 9 giugno per rilasciare le licenze per la prossima stagione. Sempre secondo la Bbc, anche l'approvazione dell'accordo da parte della Premier League sarebbe imminente.