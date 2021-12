Ora è ufficiale: la Nigeria convoca Osimhen per la Coppa d'Africa

Lo aveva già preannunciato lui sui social qualche giorno fa: "Sarò disponibile per la Coppa d’Africa a meno che non sia tra i giocatori scelti per rappresentare la Nigeria". Il commissario tecnico delle Super Aquile Eguavoen ha preso subito preso in parola Victor Osimhen convocandolo per la Coppa d'Africa in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun. Il giocatore del Napoli è reduce da un infortunio che lo costringe a indossare una mascherina che gli protegge il volto dopo le fratture subite nell'incidente di gioco con l'interista Milan Skriniar.