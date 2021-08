Olanda, Van Gaal torna ct per la terza volta: “Voglio la Coppa del Mondo”

IL RITORNO

Il tecnico 70enne nella conferenza di presentazione: "Se fossi stato nei panni della Federazione anche io mi sarei scelto”

Louis van Gaal è il nuovo ct dell’Olanda. Ancora. Per il tecnico 70enne, che succede a De Boer, si tratta del terzo mandato da commissario tecnico degli Oranje: "Se fossi stato nei panni della Federazione anche io mi sarei scelto. I sondaggi indicano che ho ancora molti estimatori”, ha detto nella conferenza di presentazione. Il suo primo traguardo sarà qualificarsi per la Coppa del Mondo in Qatar del 2022: "Il mio obiettivo è di diventare campione del mondo e voglio trasmetterlo ai miei calciatori”. Getty Images

“Non lo faccio per me stesso, ma per aiutare il calcio olandese – ha continuato l'ex allenatore di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester United - Ho già parlato con cinque giocatori che mi hanno detto che sono felici di avermi qui perché in questo momento hanno bisogno di chiarezza".

"I calciatori devono abituarsi al mio metodo, mi percepiscano come severo perché i media parlano di me in questo modo. Anche io mi considero severo, ma allo stesso tempo sono giusto e onesto – ha aggiunto - È stato un onore servire la nazione quando mi hanno chiamato nel 2000 e nel 2012 e adesso lo è ancora di più".

Infine, sulle questioni legate ad alcuni calciatori che non hanno intenzione di vaccinarsi, Van Gaal ha dichiarato: "Io penso che uno dovrebbe farsi vaccinare. Non solo per sé stesso, ma anche per gli altri. Ma chi sono io per dire qualcosa a riguardo? Penso che dovrebbe essere il primo ministro a parlare".