Olanda: il governo vuole chiudere gli stadi per tre settimane, il calcio si ribella

CASI COVID IN CRESCITA

"E' frustrante, i focolai di infezioni non sono negli stadi. La politica ha fallito"

Il continuo aumento dei contagi sta portando l'Olanda verso un nuovo lockdown. A farne le spese anche il calcio, visto che il Governo pare intenzionato a vietare le gare con il pubblico per tre settimane. Un'ipotesi che ha fatto infuriare i vertici del calcio olandese. "È con grande sgomento che abbiamo preso atto delle possibili nuove misure contro il coronavirus - si legge in un duro comunicato emanato da Federcalcio e leghe professionistiche - È più che frustrante vedere che il governo apparentemente non sta guardando le fonti di infezione. Queste non si sono negli stadi, come è stato dimostrato più volte. C'è grande povertà politica, le persone a L'Aia non sanno più cosa fare". Getty Images

La rabbia del settore calcio deriva dal fatto che non ci siano evidenze scientifiche del fatto che il pubblico negli stadi sia fonte di focolai. "Abbiamo investito decine di migliaia di euro nelle location per rendere tutto a prova di coronavirus per gli spettatori. Centinaia di partite sono state giocate con il pubblico e nessuna partita ha portato a gravi infezioni da corona. Lo confermano anche i dati di RIVM e GGD - prosegue la nota congiunta -. Abbiamo collaborato pienamente nei laboratori sul campo e poi con i piloti con le prove del test corona. Questo ci ha fornito conoscenze ed esperienze (scientifiche) che abbiamo potuto condividere con altri settori. Abbiamo controllato scrupolosamente i tifosi all'ingresso e questo funziona senza problemi nel calcio professionistico".

Oltre che un danno per i tifosi, la decisione può incidere sul destino della Nazionale e dei club impegnati nelle coppe europee, costretti a giocare in stadi vuoti senza l'apporto del pubblico. "Una delle principali fonti di preoccupazione è la partita decisiva di qualificazione ai Mondiali tra Olanda e Norvegia martedì prossimo in uno stadioDe Kuip tutto esaurito. Rappresenterebbe anche una grossa battuta d'arresto in termini sportivi se dovesse essere giocato senza pubblico. Questa partita è molto importante per la qualificazione ai Mondiali del prossimo anno e il sostegno del pubblico di casa sarebbe ovviamente una bella spinta. Questo vale anche per i club che giocano in casa le competizioni europee in questo periodo. Inoltre, in questo periodo sono previste gare in Keuken Kampioen Divisie, Eredivisie e Pure Energie Women's Eredivisie. Per coloro che hanno acquistato un biglietto per queste sfide, sarebbe una grande delusione. Molto probabilmente ora guarderanno le partite al chiuso in TV".