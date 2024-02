Ocampos molestato da un tifoso, il Siviglia: "La Liga prenda misure adeguate"

BUFERA IN SPAGNA

Il grave episodio durante la trasferta in casa del Rayo Vallecano mentre l'attaccante stava effettuando una rimessa laterale

© X "Il Siviglia si rammarica profondamente dell'incidente accaduto nella partita contro il Rayo Vallecano, in cui il nostro giocatore Lucas Ocampos ha subito un gesto osceno e del tutto inappropriato da parte di un tifoso locale. Il Siviglia spera che vengano prese le misure adeguate previste dal regolamento affinché tale comportamento non si ripeta su un campo di calcio, e questo è stato comunicato alla Liga". Dura presa di posizione del club andaluso dopo l'incredibile episodio che ha avuto come protagonista l'attaccante argentino, molestato da un tifoso mentre si accingeva a effettuare una rimessa laterale. "Questi gesti e comportamenti non dovrebbero essere consentiti nella nostra competizione se aspiriamo a essere il miglior campionato del mondo", si legge ancora nella nota del club.

Tutto è successo al minuto 32 di Rayo Vallecano-Siviglia: un tifoso del Rayo, mentre Ocampos si appresta a effettuare una rimessa laterale, tocca il posteriore del giocatore. Le immagini hanno fatto il giro del web e in Liga si grida allo scandalo. Ocampos richiama l’attenzione dell’arbitro, compagni e avversari accorrono a ridosso della linea laterale dove il giovane tifoso se la ride non rendendosi conto dell'assoluta gravità dell'atto.