Nizza: ladri in casa Farioli, i famigliari li mettono in fuga

NIZZA

L'increscioso episodio è avvenuto sabato sera quando il tecnico era impegnato in Coppa di Francia

© Getty Images Ennesimo furto in casa di uno sportivo. Questa volta è toccato a Francesco Farioli, a cui due ladri hanno fatto visita mentre il Nizza era impegnato sabato sera in Coppa di Francia contro il Tolosa. I malviventi, secondo la ricostruzione di ‘RMC Sport’, sono stati messi in fuga da alcuni membri della famiglia del tecnico, prima dell’arrivo della polizia allertata dalla società nizzarda. Ancora sconosciuto l'ammontare del bottino portato via dai due sconosciuti, che sarebbero sono riusciti a entrare nella proprietà di Farioli senza fare irruzione per svaligiare l'abitazione.

Dall'arrivo di Farioli sulla panchina del Nizza, il club della Riviera sta vivendo un fantastico momento. A metà Ligue 1, i francesi sono al secondo posto in classifica, a 5 punti dal Psg, giocano un bel calcio e in città è tornato un grande entusiasmo. Sabato gli uomini di Farioli si recheranno a Rennes per la ripresa del campionato, dopo che lo scorso weekend è stato dedicato alla Coppa di Francia.

Prima di Farioli, l'ultimo sportivo finito nel mirino dei ladri era stato Jack Grealish lo scorso 27 dicembre. Mentre l'attaccante inglese era in campo in occasione di Everton-Manchester City (1-3 il finale), alcuni ladri hanno fatto irruzione nella sua nuova villa. Il tutto con i famigliari in casa (ben 10 persone in casa), costretti a nascondersi nella lussuosa residenza. Secondo il Daily Mail il bottino sarebbe stato di 1 milioni di sterline. Sul posto era prontamente intervenuta la polizia con tanto di elicottero.

