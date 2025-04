Nigeria: calciatore morto per malore in campo nel 2020, il club risarcirà la famiglia

Il club nigeriano del Nasarawa United è stato dichiarato colpevole di negligenza per la morte di uno dei suoi giocatori durante una partita di cinque anni fa e gli è stato ordinato di risarcire la famiglia. In un comunicato della Fifpro, il sindacato mondiale dei calciatori, si afferma che la Corte Nazionale dell'Industria della Nigeria ha anche ritenuto negligenti il commissario di gara, la lega calcistica nigeriana e la federazione nazionale per la morte di Chineme Martins. Martins è collassato ed è morto a 25 anni in una partita di campionato nel marzo 2020. La sentenza del tribunale definisce "riprovevole" che a Martins sia stato permesso di giocare senza esami medici completi e senza la disponibilità di strutture mediche adeguate presso lo stadio di Lafia Township.