Nicaragua: arbitro pro Juventus, Real Madriz lascia il campo

CLAMOROSA PROTESTA

Clamorosa protesta durante una partita del campionato del Nicuaragua, dove si continua a giocare nonostante l'emergenza coronavirus. I giocatori del "Real Madriz" hanno lasciato il campo dopo che l'arbitro ha favorito in maniera evidente la "Juventus di Managua". Tutto è successo al 71', dopo una rete siglata dal club della capitale che ha lo stesso nome dei bianconeri campioni d'Italia.

Nel dettaglio l'episodio che ha esasperato gli animi dei giocatori del Real, ieri in campo senza la mascherina protettiva, è stata l'azione della rete del raddoppio della Juventus. L'assistente dell'arbitro ha alzato la bandierina per segnalare un fuorigioco e i calciatori del Real si sono fermati, ma il direttore di gara ha indicato a tutti di continuare a giocare e Mercado, della Juve, ha segnato praticamente indisturbato. Una rete che ha scatenato il caos in campo. Dopo le inutili proteste nei confronti dell'arbitro, infatti, i giocatori del Real hanno deciso di abbandonare il terreno di gioco e rientrare negli spogliatoi.