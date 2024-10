Arabia Saudita, riecco Neymar: primi minuti con l'Al Hilal a un anno dall'infortunio

Finalmente riecco Neymar. Il fuoriclasse brasiliano è tornato in campo a oltre un anno dal gravissimo infortuno che lo aveva colpito all'inizio della passata stagione: era infatti regolarmente a disposizione del tecnico Jorge Jesus per la sfida di Champions League asiatica tra il suo Al Hilal e gli emiratini dell'Al Ain ed è entrato al 77' di una partita folle, finita 5-4 in favore del club saudita (in gol anche Milinkovic-Savic) dopo oltre un quarto d'ora di recupero.