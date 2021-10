Newcastle: esonerato Steve Bruce. Favre e Gerrard i favoriti per sostituirlo

SALTA LA PANCHINA

Dopo l'arrivo della nuova proprietà saudita si attendeva soltanto l'ufficialità

Stavolta è successo veramente. Steve Bruce, definito dalla stampa inglese "dead man walking", alla fine è stato esonerato davvero. Che fosse questione di ore era abbastanza prevedibile, non solo perché il Newcastle ha iniziato in modo disastroso la stagione, ma soprattutto perché i nuovi proprietari sauditi del club erano alla ricerca di un allenatore più glamour e più spendibile mediaticamente. Dopo averci provato inutilmente con Rodgers, Conte e Zidane, i favoriti al momento sono Lucian Favre e Steven Gerrard.

Bruce intascherà 8 milioni di sterline di buonuscita. C'è a chi va decisamente peggio. In attesa di comunicare il nome del nuovo manager, sarà il traghettatore Graeme Jones a guidare il Newcastle dalla panchina nella prossima partita, la trasferta contro il Crystal Palace di sabato. Jones ha fatto parte dello staff tecnico inglese di Euro 2020 guidato da Gareth Southgate. L'ex tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre è uno dei nomi caldi per la successione di Bruce, così come l'allenatore dei Glasgow Rangers Steven Gerrard. Favre, 63 anni, è senza lavoro da quando ha lasciato il Dortmund lo scorso dicembre e ha rifiutato un'offerta dal Crystal Palace a giugno, ma è pronto a tornare in pista in un club che ora non ha nessun limite economico.