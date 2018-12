Mourinho-United, un amore mai nato: il bilancio è in rosso

18/12/2018

Titoli di coda per Mourinho a Manchester . Dopo due anni e mezzo sulla panchina dei Red Devils, per lo Special One si chiude bruscamente la parentesi United. Un'avventura amara alla resa dei conti. Mou paga un feeling mai nato con l'ambiente e la squadra , oltre che un inizio di stagione negativo in Premier sia in termini di gioco, sia di risultati. "Tituli" top alla mano, Mou allo Utd ha conquistato solo l'Europa League. Per il resto si ricordano più che altro tanti scontri con giocatori e dirigenti dei Red Devils e la mano all'orecchio allo Juventus Stadium .

Tanto tuonò, che poi piovve. A Manchester si chiude l'era Mourinho. E non poteva che finire così: con uno strappo. Sulla panchina dei Red Devils lo Special One non ha mai brillato. Un po' per i risultati (scarsi), un po' per le difficoltà a gestire lo spogliatoio e a confrontarsi serenamente con il club sul mercato. Al netto della vittoria della Community Shield appena arrivato, della Coppa di Lega e della prima Europa League della storia dello United, il tecnico portoghese non è mai riuscito infatti a far breccia nel cuore dei tifosi, continuando a puntare il dito un po' contro tutti e tutto. Giocatori, dirigenti e avversari, come ricordano bene i tifosi della Juve nella serata di Champions. Atteggiamento che alla fine gli è costato la panchina.



Numeri alla mano, l'avventura a Manchester dello Special One non può proprio essere archiviata tra le migliori del tecnico portoghese. Soprattutto viste le cifre spese sul mercato dallo United e le ambizioni della società. Nonostante il passaggio del turno in Champions, a -19 punti dal Liverpool e a -11 punti dal quarto posto, l'attuale sesto posto in Premier del resto parla chiaro e delinea i contorni del fallimento. Un bilancio amaro, con un finale inevitabile.