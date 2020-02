Mourinho rasato a zero: "Mi sono addormentato dal barbiere"

TAGLIO POCO SPECIAL

José Mourinho ha sfoggiato un nuovo e sorprendente taglio di capelli, frutto però di un errore come raccontato dallo stesso Special One: "A volte mi piace sentire il freddo sulla testa e cambiare un pochino ma in questo caso non è stato così - ha raccontato a Sky Sports UK -. Mi sono addormentato sulla sedia del barbiere e quando mi sono risvegliato, stavo così male che gli ho detto di tagliare tutto. Spero ricresceranno ancora".

Nella lunga intervista, Mou ha anche parlato della cessione di Eriksen all'Inter. "Tenere i giocatori forti che hai è più importante che comprarne di nuovi. Secondo me dobbiamo andare in questa direzione. Abbiamo perso Eriksen, ma grazie al nostro Presidente, lo abbiamo fatto in modo intelligente, cedendolo per una somma importante che abbiamo potuto investire su giovani come Bergwijn e Lo Celso - ha spiegato -. Spero che succederà lo stesso nel futuro, è vero che tutti noi allenatori tendiamo a desiderare giocatori più forti e una rosa più lunga ma questa è un po’ la nostra natura".