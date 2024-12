Moukoko, le parole shock del papà: "Non è figlio mio, l'abbiamo ringiovanito di 4 anni"

Youssoufa Moukoko, il baby prodigio del calcio tedesco che ha battuto ogni record di precocità, non avrebbe ora 20 anni ma 24. La clamorosa confessione è del padre Joseph in un documentario tedesco che andrà in onda su ProSieben il 15 dicembre. "Consapevole della responsabilità penale di una falsa dichiarazione giurata, dichiaro che non è figlio biologico mio e di mia moglie Marie Moukoko - le parole riportate dalla Bild -. Né è nato il 20 novembre 2004 a Yaoundé, in Camerun. Gli ho procurato un certificato di nascita falso a Yaoundé. Fatto questo sono andato all'ambasciata e gli ho procurato il passaporto e poi l'ho portato in Germania come mio figlio. In realtà è nato il 19 luglio 2000. Lo abbiamo ringiovanito di 4 anni. Ufficialmente risulta infatti nato il 20 novembre 2004".