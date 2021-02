Mou-Pep, l'eterna sfida tra due rivali storici che sono diventati amici

CITY-TOTTENHAM

In Premier va in scena l'ennesimo scontro tra i due allenatori che, da qualche tempo, hanno lasciato da parte i veleni del passato

In tutte le saghe che si rispettino i due protagonisti, nemici da sempre, scoprono di essere più simili di quanto credessero. Guardiola e Mourinho si guarderanno negli occhi per la 25a volta e proveranno qualcosa di simile a quando si guardano allo specchio. Manchester City-Tottenham è anche altro ma è facile cadere nella semplificazione di un duello che ha segnato un decennio. Nell'ultima conferenza stampa si sono lasciati andare a complimenti reciproci che sconfinano nell'affetto.

"Non dimentico quando mi telefonò dopo la morte di mio padre", ha detto lo Special One. "Io e Mourinho siamo più o meno simili” - ha detto Guardiola - facciamo la professione che amiamo e Mou è ogni volta un bel rivale da affrontare". Insomma, i tempi delle frecciate reciproche, delle conferenze stampa piene di livore, dei "Porqué", delle quattro sfide della primavera del 2011 e dei derby infiniti (da Barcellona-Real Madrid e City-United) sembrano alle spalle.

In 24 partite Pep ha vinto in 11 occasioni, Mou in 7 e 6 volte è finita pari. L'incontro di oggi non è uno scontro diretto come quelli che valevano la Liga o la Champions, ma non va dimenticato che l'ultima sconfitta subita dal City prima della sua cavalcata è arrivata proprio dal Tottenham, a dimostrazione di quanto Mourinho sia specializzato nel mettere granelli di sabbia nell'ingranaggio perfetto del rivale. I Cityzens vengono da 15 vittorie di fila nelle competizioni inglesi, sono in testa alla classifica con 5 punti di vantaggio sulla seconda e una partita in meno. Gli Spurs, dopo un inizio che faceva sperare nell'alta classifica, si sono un po' bloccati e vengono dai supplementari della partita di coppa persa contro l'Everton.

Insomma, i tempi delle sfide che infiammavano il mondo sembrano lontani sotto punti di vista ma, siamo pronti a scommetterci, anche sotto questa nuova armonia la voglia di battere il rivale di sempre, alla fine, sarà uno stimolo in più per vedere vincere i propri giocatori.