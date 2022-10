Morto Ventrone, attuale preparatore del Tottenham ed ex Juve 

SHOCK NEL CALCIO

Il 62enne si è spento a Napoli: stava lavorando con Conte dopo aver fatto parte dello staff dei bianconeri di Moggi e Lippi. Gli Spurs: "Siamo devastati"

Calcio in lutto: è morto il preparatore Ventrone











© italyphotopress 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM È morto stamattina a Napoli Giampiero Ventrone, attuale preparatore atletico del Tottenham di Antonio Conte. Ventrone, famoso per essere chiamato "Marine", è stato un uomo di punta della Juventus dell'era di Giraudo e Moggi e con gli allenatori Lippi e Conte. Dalle prime informazioni, Ventrone sarebbe morto a causa di una leucemia fulminante. Napoletano di origine, Ventrone aveva 62 anni: il soprannome "Marine" deriva dal suo passato militare e dalla precisione "militare" con cui preparava atleticamente i calciatori.

Legatissimo alla Juventus, con cui visse un periodo d'oro dal 1994 al 2004, Ventrone ha seguito l'ex bianconero Conte agli Spurs, dopo un`esperienza da vice allenatore dell`Ajaccio era tornato a fare il preparatore atletico prima del Catania e poi in Cina al Jiangsu Suning e al Guangzhou Evergrande, portando la sua esperienza in terra di Albione nel 2021. Di recente hanno fatto il giro del mondo le immagini di Harry Kane e Son Heung-min stremati dagli allenamenti.

Ventrone era arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Napoli nella serata del 4 ottobre e subito messo in ventilazione meccanica perché in coma. Aveva da qualche giorno scoperto di essere affetto da leucemia mieloide acuta. I funerali si terranno a Napoli domenica alle ore 15.

"Una grande perdita per il nostro mondo e anche mia personale, in quanto mio grande amico - le parole del vicepresidente della componente preparatori atletici, Francesco Perondi -. E' stato uno dei personaggi importanti per affermare la nostra figura all'interno del mondo del calcio. Ci mancherà". "La grande famiglia Aiac - si legge ancora nel post - , con in testa il presidente Renzo Ulivieri, esprime le più sentite condoglianze ai cari di Giampiero per questa grave e prematura perdita".

IL TOTTENHAM: "SIAMO DEVASTATI"

"Siamo devastati nell'annunciare la scomparsa del preparatore atletico Gian Piero Ventrone. Mancherà molto a tutti nel Club e i nostri pensieri sono per la sua famiglia e i suoi amici in questo momento incredibilmente triste", il tweet pubblicato dal Tottenham sul proprio account ufficiale dopo la morte del preparatore atletico Giampiero Ventrone.