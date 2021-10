Morte Emiliano Sala, condannato per negligenza l'organizzatore del volo

LA DECISIONE

L'imprenditore conoscerà solo il 12 novembre l'entità della pena da scontare

L'imprenditore che aveva organizzato il volo aereo sul quale è morto il calciatore argentino Emiliano Sala è stato condannato per negligenza, per aver messo in pericolo la sicurezza del velivolo, un Piper Blu, schiantatosi al suolo nel gennaio 2019, uccidendo anche il pilota. David Henderson, 67 anni, è stato giudicato oggi colpevole dalla giuria della Cardiff Crown Court, e conoscerà solo il prossimo 12 novembre l'entità della pena da scontare. Getty Images

In passato Henderson aveva ammesso di aver autorizzato il volo nonostante fosse a conoscenza del fatto che il pilota incaricato, David Ibbotson, non fosse in possesso dell'esperienza ma soprattutto delle necessarie autorizzazioni per il trasporto aereo di civili.

Era il 21 gennaio 2019 quando l'aereo su cui si era imbarcato Sala scompariva improvvisamente dai radar. L'attaccante argentino, figlio di genitori italiani, stava attraversando la Manica per raggiungere il suo nuovo club: il Cardiff. L'aereo privato, decollato da Nantes, non superò mai la tratta. Il velivolo fu individuato il 4 febbraio ma nella carlinga c’era solo il cadavere del calciatore, mentre la salma del pilota non è mai stata ritrovata

