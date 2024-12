Mondiali 2030 in Portogallo, la gioia di Ronaldo: "Sogno diventato realtà"

A dire il vero la gioia per CR7 dovrebbe essere doppia, visto che è stata ufficializzata anche l'assegnazione all'Arabia Saudita (unica candidata) per acclamazione dell'edizione 2034. Anche se l'Al Nassr ha smentito in passato il fatto che Ronaldo avesse anche un accordo da ambasciatore, non c'è dubbio che sia l'uomo immagine del calcio arabo e il suo sbarco nel controverso paese abbia contribuito a ripulirne l'immagine e a chiudere un occhio (se non entrambi) sulla questione dei diritti sociali e delle minoranze. Non è ancora chiaro se si giocheranno o meno in inverno come Qatar 2022: l’European Leagues, che riunisce i maggiori campionati europei fra cui la Serie A, ha già fatto sapere di essere fortemente contraria alla disputa di un’altra edizione dei Mondiali in inverno. Non si tratta di un parere vincolante, visto che a decidere il periodo in cui si giocherà sarà il paese ospitante e la stessa Fifa, che comunque non potrà non tenere conto del sentimento dei maggiori campionati europei. Un assist arriva dal fatto che dal 2026 le squadre al via saranno 48, un aumento delle finaliste che amplia anche il calendario.