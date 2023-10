Ligue 1: il Monaco tiene la vetta, vince anche il Nizza

francia

I monegaschi regolano il Reims in trasferta per 1-3, mentre i rossoneri vincono di misura con il Metz

© Getty Images Reims e Monaco si scontrano nell’insolito scontro ad alta quota dell’ottava giornata della Ligue 1: sono i monegaschi a prevalere 1-3. Apre le danze la rete di Jakobs al 42', poi in avvio di ripresa arrivano le reti di Balogun e Ben Yedder a sigillare il primo posto in classifica a 17 lunghezze. Il Nizza di Farioli vince in casa del Metz per 1-0 grazie alla rete di Boudaoui, che decide di fatto il match e porta i rossoneri a 16 punti.

REIMS-MONACO 1-3

Conferma il proprio primato nel campionato francese la formazione di Hutter, che cala il tris in casa del Reims e lo stacca in classifica con una prova di forza. Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio (di poco a lato le conclusioni di Magassa e Smet) è la formazione monegasca a passare in vantaggio nel finale della frazione con Ismail Jakobs, che realizza in area con il mancino poco prima del duplice fischio. Al rientro in campo gli ospiti sono on fire: dopo pochi secondi è Balogun a raddoppiare, poi al 49' ci pensa un colpo di testa di Ben Yedder a calare il tris che chiude di fatto il match anticipatamente. Risponde la squadra di casa con la marcatura di Teuma su rigore al 57', ma l'esito finale non cambia nonostante il poker sfiorato ancora dal numero 10 biancorosso in ripartenza. Reims che resta a tredici punti, mentre il Monaco è primo con 17.

METZ-NIZZA 0-1

Sorride Francesco Farioli, che conferma l’ottimo avvio della sua esperienza francese con un’altra vittoria in casa del Metz, sconfitto per 0-1 grazie alla rete di Boudaoui, abile a capitalizzare al 14’ un assist di Bard. Spingono alla ricerca del raddoppio i rossoneri, ma i tentativi non vanno a buon fine, compreso quello di Guessand, che a 8’ dalla fine angola la conclusione ma se la vede respingere. Termina così con la vittoria degli ospiti, che salgono a sedici punti (sempre uno dal vertrice) contro gli otto dei padroni di casa.