Monaco: copre il logo contro l'omofobia, 4 turni di squalifica per Camara  

MONACO

Il club, che ha annunciato che non farà ricorso, ha anche preso provvedimenti interni nei confronti del calciatore maliano

© afp Mano pesante della Federcalcio francese nei confronti di Mohamed Camara, il giocatore del Monaco nonché centrocampista della nazionale maliana che si era rifiutato nel corso dell'ultima giornata di campionato contro il Nantes di mostrare sulla propria maglietta il logo della campagna contro l'omofobia. Di propria iniziativa e senza confrontarsi con il proprio club, Camara aveva deciso di ricoprire il logo con uno scotch bianco, un gesto che ha indignato la Francia intera e che gli è costato 4 giornate di squalifica. Il Monaco ha annunciato che non farà ricorso e di aver preso provvedimenti interni nei confronti del calciatore.

Camara si era anche rifiutato di svolgere azioni di sensibilizzazione contro questo tipo di discriminazione. Thiago Scuro, direttore generale del club del Principato, ai microfoni di RMC Sport ha fatto sapere che la società è d'accordo con la squalifica comminata al centrocampista maliano: "Rispetteremo la decisione della commissione. Fin dall'inizio la posizione del club è stata molto chiara. Sosteniamo la causa, l'azione della LFP. Siamo veramente dispiaciuti e ci scusiamo nuovamente per il comportamento di uno dei nostri giocatori. Per questo rispettiamo pienamente la decisione. Le nostre sanzioni interne sono già state comminate. Preferiamo tenerle al nostro interno. Lavoreremo affinché ciò non accada di nuovo".

La Ligue 1 riprenderà ad agosto, sabato 12, ma il centrocampista potrà giocare a partire solamente dal prossimo settembre. Chissà se ancora con la maglia del Monaco dopo la bufera sollevata dal suo gesto.

